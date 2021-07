Crypto Crushdown: politie Maleisië verwoest ’miners’ met wals

De machines, ook wel ’miners’ genoemd, hadden volgens de politie samen een waarde van ruim 1,25 miljoen dollar. Daarmee zou aan twee miljoen dollar elektriciteit zijn verbruikt. Sarawak Energy ontdekte het lek en lichtte de politie in.

De autoriteiten besloten om de apparatuur te vernietigen door het letterlijk en figuurlijk met de grond gelijk te maken: een wals werd van stal gehaald om de apparatuur onschadelijk te maken. Acht verdachten zijn gearresteerd. Ze moeten mogelijk maandenlang de cel in en een forse boete betalen.

Het illegaal aftappen van stroom is niet zonder gevaar. Drie huizen in de stad Miri op het eiland Borneo zijn afgebrand door de praktijken, meldt de Maleisische politie. Het ’minen’ ofwel creëren van digitale munten neemt erg veel energie in beslag. Het Aziatische land staat volgens onderzoekers in de top tien van landen waar de meeste digitale munten worden opgewekt.

