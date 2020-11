LIVE | Maatregelen tegen drukte en negeren coronaregels in natuurgebied

Rheden, Rozendaal, de politie en Natuurmonumenten hebben voor komend weekeinde maatregelen genomen om een einde te maken aan de in hun ogen voortdurende, te grote drukte op de Posbank, het natuurgebied aan de rand van de Veluwezoom. Afgelopen weekend was het daar zo druk dat het onmogelijk was om op te treden, ondanks het feit dat veel bezoekers zich niet aan de coronamaatregelen hielden, zegt de gemeente Rheden.

Zaterdag en zondag gaan handhavers vaak en streng controleren op het naleven van de regels. Bij een overtreding volgt al snel een bekeuring, zo waarschuwen politie en gemeenten. Het uitkijkpunt bovenop de Posbank is zaterdag en zondag verboden gebied, omdat daar steeds drommen mensen staan.

Op de toegangswegen naar de Posbank geldt dit weekend eenrichtingsverkeer. Zodra de parkeerplaatsen in het natuurgebied vol zijn volgt afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Tekstkarren in de wijde omgeving waarschuwen recreanten die naar het gebied willen.

Burgemeester Carol van Eert van Rheden zegt wel te begrijpen dat veel mensen de natuur opzoeken nu veel andere dingen niet kunnen, maar te grote drukte kan volgens hem nu niet.

Op bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug is het bezoek de afgelopen tijd zo sterk gestegen, dat er geregeld te grote drukte ontstaat op parkeerplaatsen. Door de drukte zetten steeds meer mensen hun auto in de berm bij gebrek aan een plek op de parkeerplaats. Ook neemt het aantal overtredingen toe. Natuurbeheerorganisaties hebben zelf vaak al verscherpt toezicht georganiseerd, maar dat is volgens de veiligheidsregio niet voldoende om de druk op de gebieden te verlichten. Daarom komt die nu met de oproep.

