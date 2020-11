LIVE | Proef in bioscoop, theater en stadion, maar nog geen festivals

Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) hoopt vanaf half januari proeven met meer bezoekers in bioscopen en voetbalstadions te kunnen starten. Het RIVM heeft groen licht gegeven voor experimenten op kleine schaal, maar wel met de strenge voorwaarde dat het aantal coronabesmettingen nog flink moet teruglopen.

De evenementensector is al tijden in gesprek met een brede afvaardiging uit het kabinet over ruimte voor proeven. Enkele weken geleden rolde daar een viertal varianten uit: ’actieve’ evenementen binnen of buiten, zoals concerten binnen of festivals buiten, en ’passieve’ evenementen binnen of buiten, zoals zakelijke congressen of voetbalwedstrijden. Het RIVM zou gaan adviseren of die experimenten konden.

Dat advies luidt nu dat er ruimte is voor de laatste twee varianten, voor festivals en concerten met rondlopend publiek is het nog te vroeg. En voor de proeven kunnen beginnen, moet het aantal besmettingen wel fors gedaald zijn. Het RIVM geeft pas groen licht als we op de routekaart weer helemaal terug bij het begin zijn, bij de fase ’waakzaam’. Een woordvoerder van Keijzer laat weten dat de staatssecretaris hoopt dat het half januari zo ver is.

Dan kan een aantal experimenten beginnen in de bioscoop, theaters, congreszalen en voetbalstadions. Daar moet dan meer publiek naar binnen kunnen dan tot nu toe gebruikelijk was met de coronamaatregelen. Daar hangen dan wel de nodige voorzorgsmaatregelen aan, zo moeten bezoekers wel een recente negatieve coronatest kunnen tonen om naar binnen te mogen. De proeven worden ook gebruikt om gegevens te verzamelen over het besmettingsrisico als grotere groepen mensen bijeenkomen.

