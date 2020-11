LIVE | Veiligheidsregio Drenthe: laat ons publiek testen bij evenementen

De Veiligheidsregio Drenthe heeft zich bij staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) gemeld voor het testen van evenementen, voetbalwedstrijden, concerten en bioscoopbezoeken met meer bezoekers. De experimenten worden naar verwachting vanaf half januari toegestaan om te kijken hoe activiteiten en evenementen veilig kunnen plaatsvinden. Dit zal volgens de veiligheidsregio onder strikte voorwaarden gebeuren.

Voorzitter en burgemeester van Assen, Marco Out, doet dit aanbod namens de twaalf burgemeesters en de commissaris van de Koning. „Onze provincie kent relatief weinig besmettingen. We doen er alles aan om zo snel mogelijk te kunnen afschalen naar risiconiveau 1 (waakzaam). We zijn relatief klein en werken als provincie en gemeenten nauw samen met onze bedrijven. Onze branches staan te trappelen om mee te helpen uitvinden hoe je meer mensen zonder besmettingsrisico toch weer leuke dingen kunt laten doen.”

Drenthe heeft volgens de veiligheidsregio een overzichtelijk aantal locaties en activiteiten die zich goed lenen voor de eerste proeven, zoals theaters, bioscopen en voetbalwedstrijden van eredivisionist FC Emmen.

„Ook voor het uittesten van grotere evenementen is onze provincie zeer geschikt. We hebben dit jaar al ervaring opgedaan met het coronaproof organiseren van evenementen. Het NK Wielrennen in Midden-Drenthe, de DTM Races en Gamma Racing Day op het TT-circuit in Assen zijn daar geslaagde voorbeelden van”, aldus Out.

