Heftig stormweer in Zuid-Tirol: kolkende waterstromen vegen bruggen weg

In Olang (of Valdaora in het Italiaans), in het oosten van Zuid-Tirol, waren beekjes door de hevige regenval plots uitgegroeid tot kolkende bergrivieren. Verschillende houten bruggen werden weggeveegd door de watermassa. Zo is in video’s op sociale media te zien hoe de Furkelbeek buiten zijn oevers treedt en drie bruggen vernielt.

Verschillende wegen en gebouwen in de provincie worden door puin en modder geblokkeerd. Onder de Gardenapas, in de Dolomieten, vond ook een steenlawine plaats. Er werden geparkeerde wagens beschadigd. Volgens de brandweer vielen er geen gewonden.

Meteorologen melden dat in het Pusterdal in twee uur tijd 50 liter neerslag per vierkante meter viel. Er werden 500 bliksemschichten geregistreerd.