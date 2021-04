Vertaler drie maanden ’gegijzeld’ in Chinese talentenjacht

Dat alles tot opluchting van Ivanov, die – hoewel hij parttime model is – helemaal niet beroemd wilde worden en eigenlijk als vertaler aan het programma zou meewerken. Omdat de producers onder de indruk waren van het uiterlijk van het talenwonder werd hij de wedstrijd in getrokken.

„De regisseur merkte dat ik vloeiend Mandarijn spreek en ze vonden dat ik er goed uitzag. Dus zij vroegen of ik iets zag in een heel andere leefstijl,” aldus de Rus in een backstage interview. De introverte Ivanov twijfelde, maar stemde in.

Daarmee startte een maandenlange gevangenschap. De talentenjacht is namelijk een soort kruising tussen Big Brother en Starmaker of Idols; deelnemers moeten niet alleen proberen in de smaak te vallen bij het publiek, maar zitten ook nog eens 24 uur per dag op elkaars lip op een eiland, afgesloten van de buitenwereld en gadegeslagen door talloze camera’s. Ze moesten hun telefoon inleveren en konden niemand om hulp vragen.

’Stem niet op me!’

Ivanonv, die meedeed onder de naam Lelush, wilde er al snel weg. „Elke dag dansen en zingen, het putte me uit en ik kreeg al snel spijt van mijn deelname.” Uitstappen zou hem op een flinke boete komen te staan - zo zijn de regels - en dus zat er niets anders op dan zijn eigen kansen saboteren. „Laat me niet naar de finales gaan, alsjeblieft, ik ben moe”, smeekte hij live op televisie.

Vals zingen, smeekbedes om hem te laten gaan, ongeïnteresseerde optredens; niets hielp. Het leidde allemaal alleen maar tot méér stemmen. Op sociale media leidde zijn desinteresse steeds tot nieuwe oproepen om hem vooral toch weer een ronde verder te stemmen. „Laat hem 996!”, klonk het dan, verwijzend naar de beruchte Chinese werkweek van zes dagen per week, van 9 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds.

Ivanov heette al snel ’de treurigste loonslaaf ooit’. De Chinezen vonden het prachtig, Russische bloggers noemden het hele gebeuren ’droevig’ en ’absurd’.

Uiteindelijk schopte Ivanov het tegen wil en dank tot de tiende aflevering. Op 18 april werd hij, tot zijn eigen opluchting, weggestemd. Op sociale media laat Ivanov weten dolgelukkig te zijn met zijn teruggewonnen vrijheid.