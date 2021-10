Nieuw dna-spoor in Hilversumse cold case

De laffe moord op Van der Meijs is een van de bekendste cold casezaken van de regio Midden-Nederland. De Hilversummer was de vader van Wicky van der Meijs (58), bestuurslid van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers. Ze is in Nederland samen met voorzitter Jack Keijzer het boegbeeld voor nabestaanden uit cold cases.

Van der Meijs verliet op woensdag 30 januari 2002 om ongeveer 00.40 uur zijn huis aan de Admiraal de Ruyterlaan in Hilversum voor een wandeling met zijn hond Banjer. Tijdens de wandeling stak een onbekende man hem op zo’n twintig meter van zijn huis meermalen in de rug.

Deur niet open

Een overbuurman hoorde Martien hard gillen en belde de politie. De 72-jarige man wist zijn woning nog te bereiken en op de bel van de intercom te drukken. Zijn vrouw Riet herkende echter zijn stem niet omdat Martien nauwelijks meer kon praten. Omdat hij Riet er altijd op wees dat ze nooit zomaar de deur open moest doen, deed ze dat nu niet. Buiten belden omstanders de politie. Reanimatie op straat mocht niet meer baten en de Hilversummer overleed in het ziekenhuis. Nog geen vijf maanden later overleed ook zijn ernstig zieke vrouw.

Martien van der Meijs (links) met zijn vrouw Riet. Ⓒ Foto Opsporing Verzocht

In de buurt van de plek waar Martien van der Meijs was neergestoken, hing een camera. Op die beelden is rond het tijdstip van de steekpartij een onbekende man met een lichte broek en een donker jack te zien. Aandacht voor de moordzaak op de cold casekalender en bij Opsporing Verzocht heeft nooit de gouden tip opgeleverd.

Het cold caseteam van de politie Midden-Nederland heeft de jas van Martien van der Meijs opnieuw grondig laten onderzoeken door forensische experts. Dit omdat de dader Martien mogelijk heeft vastgepakt bij de confrontatie of zijn zakken heeft doorzocht.

Nieuw dna-spoor

„Aan de jas zat een nieuw dna-spoor. Dat hebben we vergeleken met familieleden van Martien om uit te sluiten dat het van hen afkomstig is. Dat bleek niet zo te zijn. En dat is goed nieuws. Of het een daderspoor is valt niet te zeggen. Het is in ieder geval weer iets”, zegt Martin de Wit, woordvoerder van de politie Midden-Nederland. Het dna-profiel is door de landelijke databank gehaald en heeft geen match opgeleverd. Maar bij een eventuele verdachte in de toekomst kan dna vergeleken worden.

Wicky van der Meijs Ⓒ MARCEL ANTONISSE

Dochter Wicky is blij met het nieuws. „Het doet me ontzettend veel. Onlangs vroeg iemand nog aan me in het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar cold cases: heb je nog hoop? Ik antwoordde dat ik het idee had dat er bij de politie weinig meer gebeurde. En prompt werd ik kort daarna gebeld door de recherche dat ze een nieuw spoor hadden. Ik kon wel janken. Zo blij was ik. Er is weer hoop. Met mijn broer hebben we dna afgestaan voor het onderzoek.”

Beloning

Wicky denkt nog dagelijks aan haar vader. „Onze karakters hebben veel overeenkomsten. Mijn vader had een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Net als ik. Dat heeft misschien zijn leven gekost. Dat hij iemand op straat wilde helpen. Ik zou hetzelfde hebben gedaan.”

De politie roept iedereen die iets over de moord weet op, zich te melden. De beloning voor de gouden tip bedraagt 20.000 euro.

Cold cases

Nederland telt bijna 1800 ‘cold cases’: ernstige misdrijven die nooit zijn opgelost. De Telegraaf doet zelf onderzoek naar deze zaken en besteedt regelmatig aandacht aan onderzoeken van de politie in deze cold cases en het leed waarmee nabestaanden en achterblijvers worstelen.

Naar aanleiding van nieuwe tips over ‘cold case’ misdrijven en op verzoek van nabestaanden, is op de site van De Telegraaf opnieuw de misdaadserie De Gouden Tip uit 2017 en 2018 te zien. Misdaadjournalisten John van den Heuvel en Mick van Wely doken destijds in zestien vastgelopen zaken, zoals de moord op Diana Winkel.

Heeft u de gouden tip over deze moord? Mail ons: m.van.wely@telegraaf.nl of j.van.den.heuvel@telegraaf.nl