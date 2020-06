Opnieuw tbs’er spoorloos

Een bron binnen de kliniek meldt de onttrekking die door de kliniek aan De Telegraaf wordt bevestigd. „Hij is sinds dinsdagmiddag zoek. De cliënt heeft een meldplicht en staat onder toezicht. Het team FastNL van de politie is op zoek naar hem. We schatten het gevarenrisico als laag in”, aldus een woordvoerder van de kliniek. De identiteit ’bevestigt noch ontkent’ hij.

Ernstige mishandelingen

S. werd in 2006 opgepakt na drie ernstige mishandelingen in Kockengen, Colijnsplaat en Haarlem. Het ging om een vrouw en twee bejaarde pastoors. Omdat de toenmalige zwerver binnen 24 uur toesloeg, verspreidde de politie in augustus van dat jaar zijn signalement. De rechtbank in Haarlem veroordeelde hem in 2007 tot zes jaar cel. Het gerechtshof in Amsterdam legde hem in oktober 2008 veertig maanden op en tbs met dwangverpleging.

In 2016 ging Jan S ook al de mist in. Hij was aan het resocialiseren in de tbs-kliniek De Kijvelanden toen hij misbruik maakte van de vrijheden die hij terug had gekregen en tegen de regels in zwaar ging drinken tijdens verlof.

Door het lint

Het regent incidenten in de tbs-kliniek in Nijmegen. In september ontsnapte Dennis P. kinderlijk eenvoudig uit zijn cel. Twee andere tbs’ers namen kort daarna de benen tijdens verlof. Eén van de twee, Ronald van Z., werd later in Frankrijk opgepakt.

Ook waren er vorig jaar drie zelfdodingen. Eén tbs’er die op verlof was reed zichzelf dood door bewust tegen een vrachtwagen te rijden. In april dit jaar sloegen twee tbs’ers een medewerker in elkaar. In januari ging een patiënt volledig door het lint. Hij belaagde personeel en zette zijn cel in brand.