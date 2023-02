Bestuurder heeft nieuwe auto nét een uur en botst dan op scooterrijder

De automobilist had het voertuig net één uur in bezit. Bij het afslaan naar de Arnoudstraat ging het fout. De bestuurder raakte een scooterrijder die rechtdoor reed op het fietspad. De scooterrijder klapte tegen de witte auto en werd daarna tegen een andere auto gelanceerd. Beide auto’s en de scooter liepen flinke schade op.

Weggesleept

Een bergingsbedrijf sleepte de witte auto weg. Naast blikschade liep het ’nieuwe’ voertuig ook een lekke band op. De tweede wagen had eveneens blikschade. De scooterrijder is nagekeken in de ambulance, maar liep geen ernstige verwondingen op. Wel nam de politie de scooter mee voor technisch onderzoek.

Het verkeer stond door het ongeluk enige tijd vast op het industrieterrein, waar onder andere de McDonald’s zit. De kruising is berucht door de vele ongelukken die er gebeuren. Zo botste er eind november een scooter op een werkbus. En afgelopen zomer raakte een fietsend meisje gewond toen ze geschept werd door een auto.