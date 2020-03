Student Universiteit Leiden in isolatie om coronaverdenking

De student is in afzondering geplaatst in een pand van de universiteit aan het Anna van Buerenplein in Den Haag. De persoon die mogelijk is besmet, is kortgeleden in Italië geweest en kreeg daarna ziekteverschijnselen, waarop hij contact opnam met zijn huisarts. Hij wacht momenteel op de uitslag van de tweede test die nodig is om definitief de gevreesde diagnose vast te stellen.

400 studenten dicht op elkaar

De student woont op een complex waar ook 400 andere studenten dicht op elkaar zitten.

Een zegsvrouw benadrukt dat er nog geen positieve test is, en wil dan ook niet op de zaken vooruitlopen. ,,Als er inderdaad sprake is van een besmetting met het coronavirus, zal er een contactonderzoek worden ingesteld. Afhankelijk daarvan besluiten we of en welke maatregelen we nemen.”

De universiteit heeft inmiddels andere studenten, voornamelijk die in zijn omgeving wonen, ingelicht over de situatie.