Ministerie erkent problemen met briefstemmen

„Met gemeenten hebben we hierover afgesproken dat zij die briefstemmen terzijde leggen, zoals ook in de instructie staat aangegeven.” Binnenlandse Zaken wil nog geen cijfers noemen. „Omdat het gaat om een behoorlijk percentage zijn we hierover in overleg met de Kiesraad.”

Wel werd eerder al duidelijk dat briefstemmen op sommige plekken bepaald niet soepel verloopt. Uit de eerste telling van de gemeente Bernheze (Noord-Brabant) blijkt dat zo’n 8,5 procent van de ingediende poststemmen ongeldig is. Doorgaans is zo’n 0,3 procent van de stemmen ongeldig. Vergelijkbare problemen werden gemeld uit in Súdwest Fryslân, Gouda en Enschede.

Verkeerde envelop

Een voorname reden dat een stem ongeldig werd verklaard, is omdat de stempas en het stembiljet in dezelfde envelop zaten. Dat is namelijk niet de bedoeling. Een stem moet geheim blijven, waardoor zo’n envelop niet open mag worden gemaakt. Dergelijke briefstemmen worden terzijde gelegd. Vervolgens kan een goed ingestuurde stem alsnog om andere redenen worden afgekeurd. Onder de streep houdt het allebei in dat ze niet meetellen, ook niet bij de opkomst.

Eerder schreef demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer dat van de eerste 400.000 briefstemmen die PostNL ontving, 2,5 procent ongeldig is verklaard. Het gaat in totaal om zo’n 10.000 stemmen. Fouten die nu nog worden ontdekt kunnen tot en met woensdag nog wel worden hersteld, maar dan krijgen kiezers een regulier stembiljet ter vervanging. Maandag, dinsdag en woensdag worden nog volop briefstemmen gecontroleerd.