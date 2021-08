LIVE | Zeshonderd arrestaties bij corona-demo Berlijn

22.08 - Honderden aanhoudingen na verboden coronabetogingen Berlijn

De politie van Berlijn heeft ongeveer zeshonderd personen opgepakt na verboden coronabetogingen in de Duitse hoofdstad. De autoriteiten hadden dertien demonstraties tegen het coronabeleid niet toegestaan. Desondanks gingen zo’n 5000 mensen de straat op, aldus een eerste schatting van de politie zondagavond. Die was met 2250 man aanwezig, melden Duitse media.

Hier en daar kwam het tot opstootjes. Enkele agenten zouden gewond zijn geraakt. De politie hield waterkanonnen achter de hand. Demonstranten scandeerden leuzen als „vrede, vrijheid, geen dictatuur.”

Onder meer zogenoemde Querdenker negeerden het demonstratieverbod. Dat is een van de bekendste bewegingen die zich verzet tegen het Duitse coronabeleid. De maatregelen van de overheid om het virus te bestrijden zouden volgens hen veel te ver gaan.

17.12 - Duitse grens gaat strenger controleren op testplicht

De Duitse politie controleert extra of reizigers zich bij binnenkomst houden aan de nieuwe testplicht voor iedereen die niet is gevaccineerd tegen corona. De steekproeven zijn op autosnelwegen, andere wegen en in treinen in het grensgebied, melden Duitse media. Het is de bedoeling zoveel mogelijk personen te controleren.

Niemand wordt aan de grens teruggestuurd, verzekert de politie. Ook worden niet meteen boetes opgelegd. Wel wordt de overtreding bij de verantwoordelijke autoriteiten gemeld.

Als je 12 jaar of ouder bent en naar Duitsland reist of na een vakantie terugkeert, moet je vanaf zondag aantonen dat je niet bent besmet met corona. Je moet dus een negatieve test tonen, behalve als je al bent ingeënt of eerder hersteld van een corona-infectie. Tot dusverre gold de regeling alleen als je met het vliegtuig arriveerde of uit een land kwam met veel besmettingen. Voor grenspendelaars of voor korte reizen gelden uitzonderingen.

De Duitse regering wil met de testplicht een stijging van het aantal coronabesmettingen op het einde van het vakantieseizoen voorkomen.

13.40 - ’Pfizer en Moderna verhogen prijzen voor EU voor hun coronavaccins’

Farmaceuten Pfizer en Moderna hebben volgens de Financial Times de prijzen voor hun coronavaccins verhoogd in nieuwe deals met de Europese Unie. De oude prijs voor een vaccin van Pfizer/BioNTech was 15,50 euro en is nu 19,50 euro, schrijft de Britse zakenkrant. Moderna verhoogde de prijs van 19 euro naar 21,50 euro.

Het gaat in totaal om de levering van 2,1 miljard doses tot begin 2023: 1,8 miljard van Pfizer en 300 miljoen van Moderna.

In mei sloot de Europese Commissie namens de EU-landen een derde contract met Pfizer af. Overeengekomen is de aankoop van 900 miljoen doses van het bestaande Covid-19-vaccin en aangepaste vaccins voor varianten als dat nodig blijkt en die worden goedgekeurd. Het dagelijks EU-bestuur heeft ook een optie op nog eens 900 miljoen vaccins. Zoals met de eerdere contracten is ook deze overeenkomst openbaar gemaakt maar de commissie en de fabrikant houden delen van de voorwaarden geheim, waaronder de prijzen die de unie voor het vaccin betaalt. Het Pfizer-vaccin is een van de duurdere coronavaccins.

Eind juni werd bekend dat de commissie 150 miljoen extra doses van het coronavaccin van het Amerikaanse Moderna heeft gekocht, nadat ze in februari al had getekend voor 150 miljoen doses. Ook daar zijn geen prijzen van bekendgemaakt. Een woordvoerder zegt desgevraagd dat de commissie „nooit commentaar geeft over de prijzen in de vaccincontracten” en hij wil ook niet bevestigen dat de prijzen voor de prikken zijn gestegen. Het ministerie van Volksgezondheid kon de berichtgeving zondag niet bevestigen.

Volgens een bron van de FT gebruiken Pfizer/BioNTech en Moderna hun sterke marktpositie om de prijzen op te drijven. Hun vaccins bieden volgens onderzoeken een hoge bescherming tegen Covid-19. Ook konden zij meteen nadat hun vaccins waren goedgekeurd voldoende doses produceren en snel leveren, terwijl het niet zo vlot liep bij de concurrenten Astra/Zeneca en Johnson & Johnson.

Brussel heeft bij verschillende vaccinmakers al miljarden doses besteld, meer dan genoeg om alle ongeveer 450 miljoen EU-burgers in te enten. Maar mogelijk blijkt het nodig om de prik te herhalen of duiken er virusmutanten op die een extra dosis vergen. Daarop wil de EU voorbereid zijn.

07.15 - Frankrijk verwacht deze zomer 50 miljoen buitenlandse bezoekers

Frankrijk hoopt deze zomer op zo’n vijftig miljoen buitenlandse bezoekers, voornamelijk uit Europa. Dat heeft staatssecretaris voor Toerisme Jean-Baptiste Lemoyne in de krant Journal du Dimanche gezegd. Toeristen uit „verre landen” zullen wellicht nog op zich laten wachten.

Vorige zomer telde Frankrijk 35 miljoen bezoekers en in 2019 waren er dat negentig miljoen. „Deze zomer brengt dus hoop”, aldus Lemoyne. De Fransen verwachten vooral Belgen, Nederlanders en Duitsers. Britse gasten worden in minder groten getale verwacht, omdat de Britse regering strenge terugkeerregels oplegt.

Vakantiegangers uit andere werelddelen laten het land nog links liggen. „Sinds juni komen er weer wat Amerikanen op bezoek, maar de Aziatische toeristen zullen we pas in 2022 terugzien. En Parijs lijdt ook nog steeds onder een gebrek aan zakentoerisme”, aldus de staatssecretaris.

Een opsteker voor het toerisme in Frankrijk is dat veel Fransen een vakantie in eigen land plannen. „In 2020 koos 94 procent van de Fransen die op vakantie gingen voor Frankrijk. Dit jaar zijn ze met 80 procent. En met de komst van de vierde golf overal ter wereld, zullen velen er wellicht uiteindelijk toch voor opteren om het eigen grondgebied te ontdekken, waardoor we waarschijnlijk aan de 85 procent komen.”

06.30 - Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Florida

In de Amerikaanse staat Florida zijn vrijdag 21.683 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal dagelijkse gevallen sinds het begin van de pandemie, meldt persbureau Bloomberg zaterdag op basis van gegevens van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Het vorige record dateerde van begin januari en stond op ruim 19.100 besmettingen.

De zeer besmettelijke deltavariant heeft zich verspreid in de VS en zorgt ervoor dat het aantal infecties in Florida de afgelopen maand omhoog is geschoten. Een maand eerder werden dagelijks nog ongeveer duizend nieuwe gevallen vastgesteld. Florida, de op twee na dichtstbevolkte staat, is nu verantwoordelijk voor ongeveer een op de vijf nieuwe besmettingen in de VS en daarmee het nieuwe epicentrum van de uitbraak in het land. De staat heeft een positief testpercentage van 18 procent, terwijl in de rest van het land gemiddeld 7,8 procent van de mensen die worden getest het coronavirus heeft.

De Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft vrijdag een decreet uitgevaardigd dat de mondkapjesplicht in de scholen van de staat blokkeert. DeSantis zei in een toespraak dat ouders zelf het recht moeten hebben om te beslissen of hun kinderen een mondkapje moeten dragen.

Met het decreet doet DeSantis de pas ingestelde mondkapjesplicht teniet op scholen in twee gemeenten in de staat, Broward en Gadsen. De gouverneur verzet zich al sinds het begin van de pandemie tegen strikte coronaregels voor burgers en bedrijven.