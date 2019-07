Ruim 60.000 namen monument Holocaust geadopteerd

De beoogde locatie aan de Weesperstraat waar het Nationaal Namenmonument komt te staan. Ⓒ ANP KOEN VAN WEEL

AMSTERDAM - Particulieren, bedrijven en gemeenten hebben al tussen de 60.000 en 70.000 namen geadopteerd van het Holocaust Namenmonument, dat moet verrijzen aan de Weesperstraat in Amsterdam. „Vooral na de uitspraak van de rechter dat het monument mag worden gebouwd, was er een hausse aan aanmeldingen. Honderden per dag”, zegt voorzitter Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité.