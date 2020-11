Dode bij frontale botsing op N202 bij Velsen-Zuid

Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om hulp te bieden. De twee inzittenden van de bestelwagen zijn met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bijrijder van de personenwagen raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is ter plaatse aan zijn of haar verwondingen overleden.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Door het ongeval is de N202 momenteel afgesloten. Er wordt onderzoek gedaan.