Lente draait warm: voor het eerst dit jaar 20 graden of meer?

De lente van 2020 herinneren we ons door twee dingen: de eerste lockdown en het prachtige weer dat mensen toch naar buiten lokte. Weken achtereen werd het warm en zonnig. Het voorjaar van vorig jaar was het zonnigste ooit.

Een schril contrast met nu, al nuanceert meteoroloog Jaco van Wezel direct: „Maart is tot nu toe helemaal niet zo somber. De zon scheen 86 uur, tegen 92 normaal. Maar de temperatuur is een graad lager dan gemiddeld, en we hopen gewoon op een hoop meer.”

Die hoop kan hij, in ieder geval tijdelijk, extra leven inblazen. De lente lijkt, in ieder geval voor even, tot bloei te komen. „Dat merken we de komende dagen al, het wordt langzaam warmer. We hebben de hele tijd een noordenwind gehad, en daardoor bleef het fris. Nu waait de wind uit het zuidwesten, en wordt het eind deze week al 14 graden.”

Laatste drempel

Alleen zaterdag is een dissonant: dat wordt een kille regendag. Een laatste drempel naar een week met temperaturen ruim boven de 15 graden en met droog, vrij zonnig weer. „Onze modellen rekenen op dagen met 17, 18 graden. Er is nog wat onzekerheid, dus dat betekent dat het ook onder de 15 graden kan worden. Maar de andere kant van die onzekerheid is dat het maximum nu rond de 22 graden uitkomt.”

Dat zou voor het eerst een dag boven de 20 graden betekenen. Na de vorstperiode in februari sloeg het weer drastisch om, en voelde het een paar dagen lenteachtig aan. Maar de magische grens van 20 graden werd nog niet geslecht en vervolgens kelderde het kwik weer naar temperaturen die om een winterjas vragen.

Hoewel er dus mooi lenteweer op komst is, moeten we niet rekenen op een voorjaar zoals dat van 2020. In april lijkt de noordenwind terug te keren, waardoor het weer koeler wordt. De kans dat het veel gaat regenen is echter klein, aldus Van Wezel. „April is sowieso een droge maand, en we lijken droger weer dan normaal te krijgen. Tegelijk: vanaf de Noordzee drijven vaak wolkenvelden binnen, waaruit het dan een beetje miezert. Dan regent het niet veel, maar is het toch somber.”