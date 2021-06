Teruggave van koloniale objecten: ’De musea zijn er emotioneel aan gehecht’

Dr. Jos van Beurden naast het tempelbeeld Ganesha in het Museum Volkenkunde Leiden. Ⓒ Hielco Kuipers

Altijd als dr. Jos van Beurden een bezoek brengt aan Museum Volkenkunde in Leiden, staat hij even stil bij het manshoge beeld van hindoegod Ganesha bij de entree. „Dat is dat enorme tempelbeeld met die slurf. Ik kijk dan altijd of het tekstbordje is aangepast, maar er staat nog steeds niet dat Indonesië dit in 1975 al terug wilde hebben, maar het niet kreeg. Waarom niet? vroeg ik weleens. Het antwoord is dan dat er geen ruimte voor is.”