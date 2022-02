Nederlander gearresteerd na ontdekking ingenieuze ’drugstunnel’ in Spanje

Dat heeft de Guardia Civil, die foto’s van de actie vrijgaf, bekendgemaakt. Spaanse media schrijven over de riante vondst van deze week.

De Nederlander maakt deel uit van een bende van in totaal acht personen die ook uit Spanje, Engeland, Cuba en Roemenië komen. Ze worden verdacht van grootschalige drugsproductie en smokkel naar onder andere Nederland, maar ook van elektriciteitsfraude en deelname aan een criminele organisatie.

Ⓒ Beeld Guardia Civil

De Spaanse politie nam in het kader van Operatie Miller meer dan 37 kilo marihuana in beslag na een inval in het dorp San Vicente del Raspeig, nabij de oostelijke kuststad Alicante, net als twee bestelbussen, drie luxe auto’s, 15.000 euro contant en twee (nep)wapens.

’Wietlucht’

De politie kwam de bende op het spoor nadat inwoners in een luxe buitenwijk van het dorp hadden geklaagd over een ’sterke wietlucht’. Uit onderzoek bleek dat er illegaal stroom werd afgetapt. Dat gebeurde door middel van een zes meter lange tunnel die ondergronds was gegraven, op een diepte van twee meter.

De criminelen hadden ook bewerkte gasflessen klaarstaan om de drugsvoorraad te verbergen en in voertuigen verborgen ruimtes aangebracht om op die manier de softdrugs te kunnen transporteren.

Kort na de vondst, zo staat in Spaanse media, werden meerdere huiszoekingen gedaan in een bedrijfspand en enkele huizen, met name in het nabijgelegen Orxeta, waar geavanceerde laboratoria voor drugsproductie werden aangetroffen.

’Criminele antecedenten’

Verder had de organisatie in een leegstaande manege in Polop de Marina een groot logistiek magazijn gecreëerd, van meer dan 20.000 vierkante meter, waar ook volop drugs werd geproduceerd en opgeslagen. Alle arrestanten hadden volgens de Guardia Civil ’criminele antecedenten’.

Het is niet voor het eerst dat er een Nederlander in het gebied is gearresteerd voor handel in verdovende middelen. In 2018 werden bij de ontmanteling van een grote drugsbende in San Vicente del Raspeig ook vijf Nederlanders gearresteerd. Een van hen zou de leider zijn, en in ons land worden gezocht voor moord.

Deze bende was volgens de politie destijds een van de modernste en best gestructureerde organisaties op dit gebied. De leden woonden met hun families in luxueuze villa’s. Onder de vijf arrestanten zaten ook drie vrouwen.