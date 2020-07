Ook minister van Defensie Ank Bijleveld draagt de bloem als corsage wanneer ze vanuit haar ministerie het Plein oploopt. Daarnaast helpt ze ook de vertegenwoordigers van Defensie nog even, net voordat de toespraken beginnen, om hun uniformen te voorzien van dit symbool van onschuld dat staat voor de slachtoffers van de val van Srebrenica op 11 juli 1995.

Warme begroeting

Als enkele vertegenwoordigers van Dutchbat III het Plein oplopen krijgen ze een warme begroeting. Dan is het even stil en begint de emotionele herdenking. Vooral bij het horen van diverse liederen uit en over de Bosnische stad houdt het publiek het niet droog.

Samir Hajdarevic, organisator van de herdenking die vanwege corona slecht door honderd mensen werd bezocht, neemt als eerste het woord. „Tussen de verschillende organisaties uit Srebrenica en Dutchbat III is er de laatste jaren toenadering. We zullen het niet honderd procent met elkaar eens worden, maar zolang we met elkaar blijven praten zal er wederzijds begrip zijn. Er is veel meer dat ons verbindt dan dat ons scheidt”, geeft hij aan.

Veel bezoekers van de Nationale Herdenking Srebrenica Genocide in Den Haag dragen rode T-shirts met daarop de tekst 'Never forget Srebenica'.

Ontwerpwedstrijd

De organisatie laat weten zeer verheugd te zijn met de komst van een Nationaal Monument. Hajdarevic: „Ook vertegenwoordigers van Dutchbat III zijn hierover met ons in gesprek net als heel veel andere betrokkenen. We zullen een internationale ontwerpwedstrijd aankondigen, waarna er in Den Haag een plek wordt vrijgemaakt.”

De kersverse burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, liet zaterdagmorgen al weten de komst van het herdenkingsmonument te steunen.

Eerder op de dag had premier Rutte in een videoboodschap spijt uitgesproken over het feit dat de enclave in 1995 niet beschermd kon worden. „Nederland voelt een diepe band met de mensen van Srebrenica en degenen die niet konden worden beschermd”, zo sprak hij uit.

Flink applaus

Voormalig minister Jan Pronk kreeg van de aanwezigen drie keer flink applaus. Hij was destijds een van de eersten, en in 1995 lid van het kabinet, die sprak over de genocide die plaats had gevonden. „Ik voelde me ook verantwoordelijk. Het ging er mij niet om vast te stellen in hoeverre Dutchbat verantwoordelijk was, maar in hoeverre de Staat verantwoordelijk was, de politiek, wij politici. Ik dus ook!”, zo sprak hij.

Een van de 25 portretten van Nederlandse Bosniërs die de komende weken op het Plein in Den Haag te bewonderen zijn. Ze vormen een tijdelijk monument ter nagedachtenis aan de genocide in Srebrenica die in het geboortejaar van de geportretteerden plaatsvond.

Minister Bijleveld sprak iedereen toe, niet alleen op het Plein in Den Haag maar ook de vele kijkers via de live-stream. Eigenlijk zou ze zaterdag in Potocari bij het herbegraven van negen slachtoffers zijn, maar vanwege alle coronaperikelen bleef ze hier. „Maar het is fijn om hier wederom in jullie midden te zijn”, sprak ze de in Den Haag aanwezige nabestaanden toe. „Ook is het fijn dat hier een grote groep van de Dutchbatters aanwezig is”, vervolgde ze waarop er ook voor haar luid applaus volgde.

Tijdelijk monument

Na afloop van de herdenking werden de 25 grote portretten die de komende weken op het Plein staan door de aanwezigen bekeken. Het zijn beelden van 25 Nederlandse Bosniërs van 25 jaar oud. Ze werden geboren in het jaar van de verschrikkingen. In een begeleidende tekst vertellen ze wat dat voor hen heeft betekent en hoe ze zelf willen bijdragen in een vredige toekomst. Dit tijdelijke monument is nog drie weken te bezichtigen op het Plein in Den Haag.