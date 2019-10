’Meer geld voor aanpak Lyme’

Ze willen dat er 1 miljoen euro extra naartoe vloeit. De kans is groot dat een Kamermeerderheid dat plan omarmt.

Steeds meer ouders onderwerpen hun kinderen na een dagje ravotten in het bos aan een grondige tekeninspectie. Terecht, want inmiddels lopen jaarlijks 1,3 miljoen Nederlanders een tekenbeet op.

Heftige klachten

Het gros daarvan komt met de schrik vrij. De meeste mensen krijgen helemaal geen Lyme en de 27.000 Nederlanders bij wie dat wel gebeurt, herstellen vaak snel na een antibioticakuurtje. Maar zo’n 1500 tot 2500 mensen zitten in de penarie. Hun klachten zijn langdurig en heftig. Ze hebben amper energie en sommigen ondervinden zelfs neurologische uitval, gewrichtspijn en hartklachten.

Over tekenbeten en de ziekte van Lyme is volgens onderzoekers nog lang niet alles bekend. In Nederland werd daarom zo’n twee jaar geleden 2,5 miljoen euro uitgetrokken om een speciaal expertisecentrum op poten te zetten. Daarbij zijn twee ziekenhuizen en de patiëntenvereniging aangesloten.

CU-Kamerlid Carla Dik vindt dat te beperkt. „De ziekte van Lyme heeft een enorme impact op je leven, terwijl iedereen het zo kan oplopen tijdens een wandeling in het bos.”