Penitentiaire instellingen presteren ondermaats

Nederland telt 24 PI’s. Omdat de problemen mogelijk ook in de andere achttien instellingen spelen, wil de inspectiedienst dat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ook die allemaal gaat screenen.

„De PI’s huisvesten meer en meer gedetineerden met psychische- en gedragsproblemen”, aldus een woordvoerder van de inspectie. Het gaat volgens hem om een groep die agressiever is en zich nergens iets van aantrekt. „Er spelen vaak psychiatrische problemen en medewerkers voelen zich dan onveilig.”

Gedetineerden mogen zich tegenwoordig vrij verplaatsen in de inrichting. Om dat in goede banen te leiden zijn voldoende personeel en een goede techniek nodig. Ook is het zaak dat medewerkers weten hoeveel vrijheid elke gedetineerde aankan. Aan die eisen is volgens de onderzoekers nog niet voldaan.

Personeelsbeleid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid spreekt in een reactie over „ferme conclusies van de inspectie die we herkennen en serieus nemen.” De aandachtspunten hangen met elkaar samen en draaien vooral om de vraag of er voldoende personeel beschikbaar is. Daarom heeft de DJI vorig jaar al verschillende maatregelen genomen om de personele bezetting en daarmee de interne veiligheid te kunnen waarborgen.” Minister Sander Dekker zegde eerder toe dat hij voor de zomer met solide personeelsbeleid komt.

De zes PI’s waar de inspectie in 2017 onderzoek heeft gedaan staan in Arnhem, Krimpen aan den IJssel, Nieuwersluis, Zwolle, Zaanstad en Sittard.