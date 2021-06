Mondkapjesplicht mogelijk volgende week afgeschaft, maar blijft gelden voor ov

De Jonge: „Het gaat gewoon hartstikke goed. Het gaat heel snel met vaccineren, we zien dat de besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers geweldig dalen. Dat maakt dat we de volgende stap vrijdag kunnen zetten en die gaat dan een week later in.’’

Toch is het nog de vraag of de mondkapjes al bij het vuilnis kunnen. Waarschijnlijk wordt de voorwaarde voor het afschaffen van de mondkapjesplicht dat er anderhalve meter afstand kan worden bewaard of dat er vooraf is getest. Het kan zijn dat de mondkapjes in het openbaar vervoer voorlopig gehandhaafd blijven. Het Outbreak Management Team vergadert deze donderdag. Het voorziet het kabinet vandaag of morgen van een advies over de situaties waarin mondkapjes nog nodig blijven.

Versoepelingen

Vrijdagavond geven De Jonge en premier Rutte uitsluitsel tijden hun persconferentie. Zij zullen daar aankondigen dat de geplande versoepelingen eerder worden ingezet, vanaf zaterdag 26 juni in plaats van pas woensdag de dertigste. De sluitingstijden voor de horeca gaan naar middernacht, er mogen weer 100 mensen bijeenkomen in binnenruimtes en ook evenementen en nachtclubs kunnen weer van start, zij het met toegangstesten. Sportwedstrijden worden weer op alle niveaus toegestaan, ook met publiek. Het advies voor visite thuis gaat naar acht, maar mogelijk wordt dat ruimer.

Vrijdag komt het kabinet ook met een plan voor het omgaan met corona op de langere termijn, als het virus een vast, maar hanteerbaar onderdeel van ons leven wordt. Daarin wordt ook bepaald welke maatregelen er nog in de gereedschapskist blijven. Daarvan blijft de afstandsregel voorlopig nog gehandhaafd.

„We wegen alle maatregelen opnieuw”, zei De Jonge donderdag. „Ik denk dat we van een flink aantal maatregelen afscheid kunnen nemen, maar een deel zal nog nodig zijn."

Schijnveiligheid

De mondkapjesplicht was van meet af aan omstreden. Aanvankelijk zei Jaap van Dissel, de belangrijkste kabinetsadviseur bij de bestrijding van de crisis, dat de mond-neusmaskers slechts ’schijnveiligheid’ boden. Later kwam het kabinet met een dringend advies om in binnenruimtes mondkapjes te dragen. Winkels mochten het dan wel weer naar eigen inzicht verplicht stellen. Burgemeesters vonden dat onwerkbaar, waarop het kabinet op aandringen van de Tweede Kamer de mondkapjes in binnenruimtes verplicht stelde. Het is nog altijd niet duidelijk aangetoond wat de mondkapjes als afzonderlijke maatregel doen tegen de verspreiding van het coronavirus.