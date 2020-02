’Coronavirus’ al in 1981 voorspeld

In de thriller Eyes of darkness uit 1981 ’voorspelde’ schrijver Dean Koontz al corona-achtige taferelen en wereldwijde paniek in 2020. Ⓒ AFP, Wikipedia

AMSTERDAM - Heeft thrillerschrijver Dean Koontz de uitbraak van het huidige coronavirus bijna veertig jaar geleden al voorspeld? In zijn boek ’Eyes of Darkness’ schrijft de Amerikaan over een virus met de naam Wuhan-400 dat in 2020 voor wereldwijde paniek zou zorgen.