Politie zoekt in school Hamburg uren naar ’jongere met vuurwapen’, niets gevonden

Volgens lokale media werd de melding gedaan door een ooggetuige die zag dat twee jongeren een vuurwapen uit een tas haalden en vervolgens naar binnen liepen.

Het ging om de Otto-Hahn-Schule in de wijk Jenfeld. Een half uur na het eerste bericht op Twitter meldde de politie dat het niet duidelijk was of de jongere ’in de richting van het schoolgebouw liep’ of naar binnen is gegaan. Het schoolgebouw is doorzocht, maar er werd niets gevonden. De omgeving van de school, in het oosten van de stad, werd afgezet.

Bij de middelbare school met circa 1500 leerlingen verzamelden zich ongeruste ouders. Ze werden op een parkeerplaats in de buurt opgevangen.

De leerlingen hebben het schoolgebouw weer verlaten.