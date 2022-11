Politie zoekt in Brabantse bossen verder naar vermiste Silvana

De politie heeft haar partner, een 41-jarige man, aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing. "Voor haar welzijn wordt gevreesd. We sluiten niet uit dat ze slachtoffer is van een misdrijf," meldde de politie zondag.

De man is zaterdag aangehouden voor nader onderzoek en is verhoord. Omdat het verhoor geen informatie over de verblijfplaats van de vrouw heeft opgeleverd blijft de man voorlopig in volledige beperking vastzitten. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

Naast de zoektocht in de bossen is de politie een uitgebreid buurtonderzoek gestart. Mensen die camerabeelden uit de omgeving waarop mogelijk iets te zien is wordt opgeroepen zich te melden.

