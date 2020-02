Coronapatiënt in Düsseldorf heeft kinderen en werkt als kleuterleidster

In de gemeente Selfkant, net over de grens, zijn kinderdagverblijven en scholen gesloten. Ⓒ EPA

DÜSSELDORF - De twee coronapatiënten die in het Duitse Düsseldorf worden behandeld, zijn een echtpaar met twee schoolgaande kinderen. De vrouw werkt als kleuterleidster en nu wordt onderzocht of haar kinderen, die de afgelopen dagen ook met andere kinderen in contact zijn geweest, het virus onder de leden hebben.