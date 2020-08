Aantal coronapatiënten in ziekenhuis verder gestegen

Afdeling coronapatiënten in Albert Schweitzer Ziekenhuis. Ⓒ ANP / HH

ROTTERDAM - Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis ligt, blijft stijgen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 158 mensen wegens het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds 1 juli. In twee weken tijd is het aantal patiënten net niet verdubbeld, van 80 naar 158. „Het totaal aantal opgenomen COVID-patienten neemt nog steeds toe. We moeten alert blijven omdat we ook een toename van het aantal besmettingen zien”, verklaart Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.