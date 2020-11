Verhoren toeslagenaffaire van start: ’Ik zag dingen die ik vreemd vond’

Volg de verhoren hieronder live via de tweets van verslaggever Leon Brandsema.

Deze week is vooral de ambtelijke top aan de beurt om onder ede gehoord te worden, volgende week komen prominente politici langs.

Maar de verhoren maandagochtend met Eva González Pérez, de advocaat die de affaire aan het licht bracht. Haar partner was de eigenaar van het Eindhovense gastouderbureau Dadim, dat de spil bleek in de inmiddels beruchte CAF 11-zaak. Zo’n 300 klanten van dat bureau werd door de Belastingdienst als fraudeur bestempeld, bij zo’n 90 procent bleek dat achteraf onterecht.

„Ik zag dingen die ik vreemd vond”, legt Gónzalez Pérez uit waarom ze in de zaak dook. De toeslag van de Dadim-klanten werd stopgezet en ze moesten bewijs aanleveren dat ze wel recht hadden op het geld. Maar de mensen die de stukken aanleverden, kregen vervolgens niks te horen tot een nieuwe afwijzing volgde.

’Geen motivering’

„Die brieven waren niet gemotiveerd”, zegt Gónzalez Perez. Er stond volgens haar alleen in dat mensen niet genoeg gegevens hadden aangeleverd en de bewijsvoering niet compleet was. „Maar dat was geen motivering. Er stond niet in de beslissing wat mensen niet hadden ingeleverd. Het was een heel algemene brief met: u heeft toch geen recht, we hebben alles gecontroleerd, het was onvolledig.”

Bij zaken die Gónzalez Pérez won, ging de Belastingdienst telkens weer in beroep. Volgens de advocaat ging dat onder de noemer ’als we ongelijk krijgen, weten we dat ook weer’. „Ik had hier het gevoel: het is gewoon een uitje”, zegt ze.

Archiefbeeld: gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire op het Plein bij de Tweede Kamer. Ⓒ ANP

Volgens Gónzalez Pérez liet de fiscus zaken ook lang op de plank liggen. „De Belastingdienst vroeg telkens uitstel. Er is een aantal dossiers dat ze erdoor hebben laten gaan. En de hele bulk erachter stond nog 2 jaar stil.” En omdat mensen hun dossier niet kregen, konden ze ook niet zien wat ze fout hadden gedaan, stipte de advocaat aan. Voor een omschrijving van het verloop van het proces ’verwijs ik linea recta naar het boek ‘Het proces’ van Kafka’, zegt Gónzalez Pérez.

Prominente politici

De rest van deze week worden vooral ambtenaren geïnterviewd. Saillant is het op het laatst moment toegevoegde verhoor op dinsdag van een ambtenaar die al in 2017 een explosief memo schreef waarin stond dat de handelswijze van de Belastingdienst niet door de beugel kon. Dat memo ging rond in de hele ambtelijke top van de fiscus, maar niemand ondernam actie.

Daarna is volgende week een keur aan prominente politici aan de beurt. Onder meer premier Rutte en de huidige ministers Hoekstra, Van Ark en Wiebes worden onder ede gehoord, evenals PvdA-fractieleider Asscher. Ook oud-staatssecretarissen Snel en Weekers moeten langskomen.

Op Rutte na komen ze allemaal vertellen over hun tijd als bewindspersoon op Financiën of Sociale Zaken, de ministeries die respectievelijk de uitvoering en het beleid rond de kinderopvangtoeslag doen. Rutte zelf was in zijn vorige kabinet voorzitter van een speciale commissie die de strenge aanpak van fraude opzette.