John Bolton doet boekje open

Trump vroeg zijn Chinese ambtsgenoot tijdens een diner op de G20-top vorig jaar, om meer agrarische producten af te nemen. „Hij begon toen over China’s economische kracht en de mogelijkheid om de campagne te beïnvloeden. Hij smeekte Xi toen om ervoor te zorgen dat hij zou winnen”, schrijft Bolton.

„Hij benadrukte het belang van de boeren en een grotere Chinese afname van sojabonen en tarwe voor de verkiezingsuitslag.”

Bolton schetst het beeld van een president die makkelijk beïnvloedbaar is en gunsten verleent aan - veelal autocratische - leiders die hij mag. Zo was hij bereid om onderzoeken naar Chinese en Turkse bedrijven te stoppen. „Het was belemmering van de rechtsgang als a way of life. Dat konden we niet accepteren.” Bolton vindt dat de Democraten zich daar op hadden moeten richten in het impeachmentonderzoek.

Bolton verliet het Witte Huis na onenigheid met Trump. Hij wilde eerder niet getuigen voor de impeachmentcommissie. Het Witte Huis probeert de publicatie van het boek nog tegen te houden, omdat er staatsgeheimen in zouden staan.