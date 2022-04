Eindelijk weer Koningsdag, maar krijgen we ook zonnig weer?

Volgens de eerste voorspellingen van Weeronline komt de temperatuur waarschijnlijk rond 15 graden uit. Er is een kleine kans dat de temperatuur iets hoger uitvalt (zo’n 30 procent), maar dan wordt het maximaal 18 tot 20 graden. Redelijk goed weer dus, maar een regenjas kan waarschijnlijk geen kwaad.

Volgens Weeronline is er namelijk 60 procent kans dat het gaat regenen. Maar die buien trekken wel snel voorbij, en de hoeveelheden zijn waarschijnlijk ook beperkt. Weeronline: ,,De kans op een verregende Koningsdag is slechts 10 procent.’’ Nog een meevaller: ,,Buien kunnen heel vroeg op de dag of juist laat in de avond vallen.’’

Gelukkig is er redelijk wat kans dat de zon zich ook nog even laat zien (zo’n 40 procent). ,,Al met al kan het best meevallen volgende week, maar de verwachting is nog zeer onzeker’’, aldus Weeronline.

Een regenjas of paraplu kan waarschijnlijk geen kwaad. Ⓒ ANP/HH

Koningspelen

De verwachtingen voor vrijdag, de dag van de Koningsspelen, zijn volgens Weeronline wel een stuk zekerder. Het blijft droog en geregeld schijnt de zon. De temperatuur stijgt naar 16 graden in het noorden en naar 17 of 18 graden in de rest van het land. In het zuiden kan het regionaal 19 graden worden. Ook staat er de hele dag een zacht windje.