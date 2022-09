Eén arrestatie na onrust en brandstichting op straat in Den Haag: vuurwerk naar hulpverleners gegooid

Onrust in Den Haag na een voetbalwedstrijd van Turkije. Ⓒ regio15

DEN HAAG - Aan de Vaillantlaan in de Schildersbuurt in Den Haag heeft een grote groep mensen donderdagavond korte tijd voor onrust gezorgd en brand gesticht. Eén persoon is gearresteerd vanwege mishandeling van een politieagent. Hij verzette zich bij zijn arrestatie.