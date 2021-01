Onno Eichelsheim nieuwe Commandant der Strijdkrachten

De ministerraad buigt zich vrijdag over zijn benoeming die echter zodanig zeker lijkt dat het ministerie van Defensie hem al op zijn intranet aankondigt

De naam Eichelsheim zong in het Haagse al langer rond. Hij maakte afgelopen jaren onder minister Bijleveld (Defensie) - met wie hij volgens ingewijden een goede band heeft - vlot carrière. Zijn meest in het oog springende functie was hoofd van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).

In die rol mocht hij met de minister samen bekend maken dat de dienst Russische spionnen op heterdaad had betrapt tijdens een hackpoging bij de organisatie tegen verspreiding van chemische wapens OPCW in Den Haag. Van de MIVD schoof Eichelsheim door naar de functie van plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. Ook voor de huidige CDS Bauer was die stoel de opmaat naar het hoogste militaire ambt van ons land.

Met Eichelsheim heeft defensie voor het eerst sinds Dick Berlijn weer een luchtmachter aan het hoofd staan. Net als de eerste man die de functie bekleedde, is Eichelsheim een vlieger. Alleen niet op jachtvliegtuigen, maar in helikopters. De generaal behoorde tot de eerste generatie Apache-vliegers en werd voor het 301 squadron twee keer uitgezonden naar Afghanistan. De laatste maal in 2006.

Op intranet roemt de minister de nieuwe CDS. Volgens Bijleveld is Eichelsheim een commandant met veel operationele ervaring die dichtbij zijn mensen staat. De benoeming is een belangrijk deel van Bijlevelds politieke erfenis want gemiddeld zitten Commandanten der Strijdkrachten een jaar of vier waardoor een nieuwe minister geruime tijd met hem zal gaan werken.