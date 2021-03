Hans Smolders reageert op afwezigheid Baudet: ’Hij werkte 20 uur per dag’

„Thierry Baudet was gewoon dood- en doodop”, zegt Smolders in Goedemorgen Nederland. „Hij heeft echt twintig uur per dag gewerkt de afgelopen weken. Dat is de werkelijke reden waarom hij er gisteren gewoon niet was.”

Smolders gaf in het televisieprogramma aan dat FVD geen grote bijeenkomst heeft gehouden op verkiezingsavond. De partij was tijdens de campagne juist uiterst zichtbaar: Forum was de enige partij die fysieke bijeenkomsten voerde. Baudet sprak in verschillende steden grote menigten toe. Die actieve campagne zorgde ervoor dat Baudet „echt helemaal op” was, verklaart Smolders.

Trots

De voormalig LPF’er zegt trots te zijn op de uitslag van Forum, maar hij heeft „ook een dubbel gevoel” bij het resultaat van acht zetels. „We waren eigenlijk liever gegaan voor de grote verandering.”

Daarvoor had de partij volgens Smolders eerder vijftien tot twintig zetels nodig. Bovendien baalt hij van de winst die VVD en D66 hebben geboekt. „Rutte en Kaag liggen zwaar op de maag. Daar gaat een hele hoop beleid komen, dat eigenlijk onze kiezers alleen maar nog meer zal teleurstellen.”

FVD verzette zich in de campagne stevig tegen het coronabeleid van het demissionaire kabinet, waar ook VVD en D66 deel van uitmaken.