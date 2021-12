’Oudste persoon ooit’ is overleden, al is haar leeftijd nog onderwerp van discussie

Volgens haar geboortebewijs werd Almihan Seyiti, een Oeigoerse vrouw, geboren op 25 juni 1886 in Komuxerik, een Chinese gemeenschap nabij de grens met Kirgizië. In 2013, 127 jaar later, riep de Chinese Associatie van Gerontologie en Geriatrie haar officieel uit tot oudst levende persoon van het land. Vorige week donderdag overleed ze thuis, omringd door haar familie, zo melden de autoriteiten.

Seyiti trouwde in 1903 en adopteerde samen met haar man - die in 1976 overleden is - een jongetje en een meisje. De vrouw maakte nog zes generaties van afstammelingen mee en overleefde onder meer 43 klein- en achterkleinkinderen.

Hoewel ze over een officieel door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs beschikte, is er tot vandaag toch nog altijd discussie over haar echte geboortedatum. Velen geloven het „bewijs” niet omdat er eind negentiende, begin twintigste eeuw „nogal slechte boekhoudpraktijken” in zwang waren.

Daarentegen staat wel dat het dorp Komuxerik bekendstaat als „een plaats van een lang leven”, aangezien de kleine gemeenschap tientallen senioren van 90 jaar en ouder telt.

Jeanne Calment

Omdat onderzoekers van Guinness World Records haar leeftijd niet onafhankelijk hebben kunnen verifiëren, zal Seyiti niet officieel het wereldrecord van „oudste persoon ooit” verkrijgen. Dat staat op dit moment nog op naam van Jeanne Calment, een Française die in 1997 op 122-jarige leeftijd gestorven zou zijn. Zou, want ook de legitimiteit van haar leeftijd wordt in de laatste jaren in twijfel getrokken. Volgens onderzoekers is het mogelijk dat Calment het identiteitsbewijs van haar moeder had overgenomen, waardoor haar echte leeftijd met 23 jaar zou verlagen.

Op dit moment is de Japanse Kane Tanaka de oudste persoon op aarde. Zij werd geboren in januari van 1903 en versloeg naar verluidt al twee keer kanker.