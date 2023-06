LIVE | Moet Aydin C. zijn Canadese straf in Nederland uitzitten na afpersing Amanda Todd?

Volg de zaak vanaf 9.30 uur hierionder via de tweets van Saskia Belleman.

De 15-jarige Amanda Todd pleegde zelfmoord nadat zij digitaal in de val werd gelokt door Aydin C. Ze maakte via een online filmpje bekend wat haar was overkomen en wat ze van plan was. Voor haar dood kon hij niet verantwoordelijk worden gesteld vond de Canadese rechter, maar wel voor afpersing en intimidatie.

Momenteel zit Aydin C. in Nederland een andere celstraf uit. Hij kreeg in ons land in 2018 bijna elf jaar cel opgelegd voor soortgelijke misdrijven tegen 33 andere jonge slachtoffers. Hij haalde zijn slachtoffers, van jonge meisjes tot homoseksuele mannen, over om voor de webcam uit de kleren te gaan en gebruikte die beelden voor afpersing.

In de omzettingszitting bepaalt de rechter of de Canadese straf kan worden omgezet naar Nederlandse maatstaven en of hij naast zijn Nederlandse straf dus ook de Canadese straf of een deel daarvan moet uitzitten. Maar omdat het om soortgelijke strafzaken gaat en hij daar in Nederland al een maximale straf voor heeft gekregen, is er vermoedelijk weinig ruimte voor het alsnog laten uitzitten van zijn Canadese straf.