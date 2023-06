LIVE | OM wil Aydin C. nog 4,5 jaar cel in voor afpersen Amanda Todd

Volg de zaak vanaf 9.30 uur hierionder via de tweets van Saskia Belleman.

De nu 45-jarige C. werd in december 2020 aan Canada uitgeleverd om te worden berecht in de zaak over Amanda Todd. Daar werd hij in oktober vorig jaar veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf. In Nederland was hij in 2018 reeds in hoger beroep veroordeeld tot de maximale straf van bijna elf jaar voor digitale stalking van destijds 33 minderjarige meisjes en oplichting van vier homoseksuele mannen.

Zijn slachtoffers haalde hij over voor de webcam uit de kleren te gaan en seksuele handelingen te verrichten. De beelden die hij daarvan stiekem maakte, gebruikte hij later voor de afpersing door te dreigen ze te verspreiden.

Bij de rechtbank in Amsterdam diende donderdag een zaak om de Canadese straf van dertien jaar om te zetten naar Nederlandse maatstaven. De Canadese rechter vindt dat C. na zijn Nederlandse straf de Canadese straf van dertien jaar nog moet uitzitten. Het OM vindt eveneens dat zaak Amanda Todd een op zichzelf staande zaak is, aldus de officier van justitie. Hij wees erop dat Canada al langer bezig was met een onderzoek naar C., nog voordat het Nederlandse onderzoek startte.

Volgens Nederlandse maatstaven zou C. vier jaar de cel in moeten in de zaak van Amanda Todd. Strafverhogend zijn onder meer de internationale gevoeligheden. Daarom komt de officier uit op een voorstel van vier jaar en zes maanden.

C. kwam in november vorig jaar terug naar Nederland. In september 2024 heeft C. zijn Nederlandse straf uitgezeten en kan hij onder voorwaarden vrijkomen. Daarna begint wat het OM betreft dus de ’Canadese’ straf van 4,5 jaar.