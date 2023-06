Premium Het beste van De Telegraaf

Amanda Todd pleegde zelfmoord nadat C. haar leven had veranderd in nachtmerrie OM wil dat Aydin C. nog een extra 4,5 jaar de cel in gaat

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Aydin C. Ⓒ Petra Urban

AMSTERDAM - Als het aan het Openbaar Ministerie ligt dan krijgt webcamafperser Aydin C. nog 4,5 jaar extra gevangenisstraf, bovenop de maximum straf van bijna 11 jaar die hij in december 2018 kreeg van het hof in Amsterdam. Het gaat om de omzetting van een straf die Aydin C. in Canada kreeg voor de zaak Amanda Todd.