Man (23) opgepakt voor fatale explosie in Utrechts bedrijfspand

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de forensische opsporing hebben onderzoek gedaan. Ⓒ AS Media

UTRECHT - Een 23-jarige man uit Utrecht is maandag opgepakt in verband met een explosie in een bedrijfspand in die stad. Door de ontploffing kwam zaterdag een 29-jarige Utrechter, die zich in het gebouw aanwezig was, om het leven.