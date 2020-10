Megadruk in de bossen, mensen hielden zich wel aan regels

Ⓒ Caspar Huurdeman

BAARN - Het was zondagmiddag „megadruk” in wandelgebieden in ons land. Op meerdere plekken puilden parkeerplaatsen uit en stonden auto’s in wegbermen geparkeerd. Tegen 17.00 uur werd het wel rustiger. Dat beeld geeft een woordvoerder van Natuurmonumenten, zondag aan het eind van de middag.