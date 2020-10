Toch hier en daar drukte in bossen en natuurgebieden

Ⓒ Caspar Huurdeman

DEN HAAG - Het weer is niet eens zonnig, maar toch is het zondag in een aantal bossen, parken en natuurgebieden door het hele land druk. Ondanks het coronavirus en de gedeeltelijke lockdown zijn veel mensen de buitenlucht ingegaan. Veel meer dan een boswandeling als herfstuitje zit er ook niet in: evenementen zijn er niet en de horeca is dicht.