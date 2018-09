’Doorgang grazers naar Veluwe’

Deskundigen en PvdD vragen al jaren voor het realiseren van een vrije doorgang naar de Veluwe waardoor dieren de mogelijkheid hebben voor meer voedsel, beschutting en ruimte maar adviezen worden steeds van tafel geveegd. Juist in de belangrijke beschuttingsbossen die voor de dieren van levensbelang zijn mogen de dieren niet komen van de commissie. Nu wordt in de toekomst van dit waardevolle Naturagebied een schiettent, een dierentuin en een pretpark gemaakt. Dit heeft niets met dierenwelzijn te maken maar dient enkel voor het plezier van de jagers en toeristen! Het is tijd voor een vluchtplan zodat de dieren weg kunnen uit de Oostvaardersplassen. De dieren zijn al jaren de dupe van dit wanbeleid en hun leven is verknald.

C. Minneboo, Oost-Souburg