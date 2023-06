’Monsterlijk’ bendegeweld in gevangenis Honduras: vrouwen levend verbrand

Lokale media melden dat het bloedbad is veroorzaakt door een gewelddadige aanvaring tussen leden van de rivaliserende bendes Mara Salvatrucha (MS-13) en Mara Barrio 18. Bendeleden van deze twee maras, wat gangs betekent, zouden een cel in brand hebben gestoken waarin zich veel vrouwen van de tegenpartij bevonden. Het is niet duidelijk of er alleen gevangenen zijn omgekomen of dat er ook bezoekers onder de slachtoffers zijn.

Zeker 25 vrouwen zijn levend verbrand. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd. Nog eens 16 vrouwen zijn volgens mensenrechtenorganisaties doodgeschoten, meldt het onafhankelijke Hondurese nieuwsmedium Contra Corriente. Gevreesd wordt dat het aantal doden nog zal stijgen. Het OM sluit dit niet uit.

Nabestaanden van de slachtoffers voor het huis van bewaring. Ⓒ ANP / AFP

Er circuleren video’s waarop een groep verbrandde vrouwen te zien is. „De verkoolde lichamen liggen in de ruimte waar zich de wc’s bevinden en zijn bewijsmateriaal van deze betreurenswaardige gebeurtenis”, schrijft een journalist van de Hondurese krant La Tribuna die de video’s gezien heeft. Ook is er een enorme donkergrijze rookwolk te zien die boven de strafinrichting hangt. Het Centro Feminino de Adaptación Social (Cefas), herbergt ongeveer 900 vrouwelijke gevangenen. Bij de ingang van de gevangenis wachtten wanhopige familieleden op nieuws over hun geliefden.

Noodtoestand

Meteen na de rellen is in de gevangenis de noodtoestand uitgeroepen. „We tolereren geen vandalisme of ongeregeldheden in de gevangenis”, zei staatssecretaris van Openbare Veiligheid, Julissa Villanueva die na de revolte de politie, het leger en de brandweer de gevangenis instuurde. In april was in alle 26 gevangenissen van het Midden-Amerikaanse land al een veiligheidsplan afgekondigd. In totaal zitten in Honduras 20 duizend mensen opgesloten. Vanuit de gevangenissen houden de criminele bendes zich bezig met afpersing, ontvoering en drugshandel buiten de muren.

Omdat Honduras net als buurlanden El Salvador en Guatemala op de smokkelroute ligt van cocaïne uit Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten heeft te maken met bendegeweld. Er is veel corruptie, ook binnen de overheid, en het aantal moorden in het Midden-Amerikaanse land is flink gestegen.

’Monsterlijke daad’

President Castro toonde zich op haar twitteraccount „geschokt door de monsterlijke moord op vrouwen.” Zij betuigde haar medeleven met de families van de slachtoffers. Zij garandeerde dat ze „drastische maatregelen” zal nemen. Om het bendegeweld aan te pakken heeft Xiamara Castro, die anderhalf jaar terug aan haar termijn is begonnen, onlangs al beleid ontwikkeld dat lijkt op dat van haar ambtgenoot Nayib Bukele van El Salvador.

Na een recordaantal moorden kreeg de Salvadoraanse president zijn parlement in maart vorig jaar zover dat het de noodtoestand uitriep. Daarmee werden een aantal burgerrechten, zoals de vrijheid van vergadering, opgeschort. De politie mocht ineens iedereen zonder aanleiding arresteren. Salvadoranen mochten zonder tussenkomst van een rechter twee weken worden gevangengezet.

Bekijk ook: Moordpartijen in El Salvador met botte bijl uitgeroeid

Met zijn even omstreden als succesvolle keiharde aanpak van het bendegeweld is Bukele erin geslaagd het aantal moorden in het Centraal-Amerikaanse land spectaculair terug te dringen. Sinds maart vorig jaar is de uitzonderingstoestand in El Salvador iedere maand met 30 dagen verlengd. De laatste keer gebeurde dat vorige week woensdag, op 14 juni, toen de noodtoestand tot 15 juli werd verlengd.

Leger op de been

In november vorig jaar introduceerde de Hondurese president haar eigen controversiële beleid om het bendegeweld terug te dringen. Xiomara Castro kondigde ’gedeeltelijke noodtoestanden’ af in de onveiligste buurten van de Hondurese steden, zoals San Pedro Sula, een van de meest gewelddadige steden ter wereld. In 120 stedelijke wijken is de noodtoestand afgekondigd. De grondrechten zijn er opgeschort en het leger patrouilleert er om de orde te handhaven.

Honduras kent een geschiedenis van dodelijke gevangenisopstanden. In 2020 kwamen in dezelfde gevangenis zes vrouwen van M-13 om door brand na een ruzie met Barrio-18. In 2019 kwamen in een gevangenis in de havenstad Tela in het noorden van Honduras 18 gevangenen om bij bendegeweld.