Curaçao naar de stembus onder strikte coronamaatregelen

Daarom worden kiezers aangeraden ’verspreid te gaan stemmen, de hele tijd een mondkapje op te houden, bijeenkomsten met meerdere personen te vermijden en na het uitbrengen van de stem direct terug naar huis te gaan’. Het feest van de democratie moet dit jaar sober worden gevierd. Partijbijeenkomsten, feestvierende aanhangers, parades als de politieke leiders gaan stemmen; het is allemaal verboden dit jaar.

„Alleen als we ons aan de regels houden, kunnen we voorkomen dat de verkiezingen een „superspread event” worden en we dadelijk verregaande maatregelen moeten nemen”, benadrukte de Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth donderdag. De epidemioloog liet weten zich erg veel zorgen te maken. Maar uitstel van de verkiezingen is ook geen optie, zei Gerstenbluth. „Want, uitstel tot wanneer dan?”

Stemmen per volmacht niet toegestaan

Zo’n 2500 personen op Curaçao zijn besmet of in aanraking geweest met besmette personen. Zij moeten in quarantaine blijven. Maar de vraag is of ze dat ook doen. Daarom moeten bejaarden en mensen met een slechte gezondheid zich wat Gerstenbluth betreft afvragen of de kans op besmetting het waard is om te gaan stemmen. „Niemand tast het recht aan om te stemmen, maar je kunt je in sommige gevallen wel afvragen of de gang naar de stembus het risico waard is”, aldus de epidemioloog. Stemmen per volmacht is op het eiland niet toegestaan.

Er zijn op Curaçao 117 stembureaus voor ruim 116.000 stemgerechtigden (53.600 mannen en 62.500 vrouwen). De stembureaus openen om 08.00 uur en sluiten om 19.00 uur (plaatselijke tijd). Twee uur later gaat de avondklok in en moeten ook de politici thuiszitten.