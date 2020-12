Explosies bij Poolse supermarkten in Heeswijk-Dinther en Aalsmeer

In Heeswijk-Dinther werd brand veroorzaakt door een explosie, in Aalsmeer hebben bewoners ook een knal gehoord voorafgaand aan de brand, maar een woordvoerder weet niet wat die knal veroorzaakt heeft. Tussen beide explosies zou ongeveer een uur hebben gezeten.

Ook in Aalsmeer is de schade aan een Poolse supermarkt enorm. Ⓒ Lorenzo Derksen

In Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) moesten twintig bewoners uit het appartementencomplex boven de winkel geëvacueerd worden na de explosie op het Plein 1969. De mensen, die boven de winkel wonen, zijn opvangen in een brandweerkazerne, zo meldt de politie.

Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen, maar is er wel veel schade. Door de keiharde knal zat een bewoner rechtop in zijn bed. Toen hij volgens het Brabants Dagblad ging kijken in de woonkamer, zag hij de schilderijen op de grond liggen. ,,Die waren gewoon van de muur afgevlogen. Ik ben via de achteruitgang naar buiten gegaan, heb de centrale schuifdeur open gezet zodat de rook eruit kon en ben buiten gaan kijken. Toen zag ik pas dat het bij mij beneden te doen was, bij de Poolse supermarkt.” Volgens lokale media is de supermarkt een jaar geleden begonnen in het dorp.

De explosievendeskundige van de politie doet onderzoek en kijkt of de inzet van de explosievenopruimingsdienst EOD nog nodig is.

Verband

In Aalsmeer moesten de bewoners van vier woningen tijdelijk elders worden opgevangen. Er is daar schade aan een aantal huizen. De boven de winkel gelegen woning is momenteel niet meer bewoonbaar. Een kat heeft de brand niet overleefd. Ook een auto voor het pand aan de Ophelialaan heeft vlam gevat, aldus een woordvoerder van de brandweer. Hij heeft ook vernomen dat in Heeswijk-Dinther een Poolse winkel werd getroffen, maar of er een verband is kan hij "totaal niet zeggen".

Tips? App ze naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952