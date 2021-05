Britse premier Johnson hekelt antisemitisme bij pro-Palestijnse betogers

Hij zei aan de kant te staan van de Britse joden „die het soort schandelijke racisme dat we vandaag hebben gezien niet te verduren zouden moeten krijgen.”

„Walgelijk en schandelijk”, reageerde minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab op een filmpje op Twitter waarin mannen met Palestijnse vlaggen op hun auto’s in het noorden van Londen met een megafoon onder meer oproepen „dochters van joden te verkrachten.”

Net als in veel andere Europese steden wordt in Londen geprotesteerd tegen de lucht- en artillerie-aanvallen waarmee Israël reageert op raketaanvallen van vooral Hamas in de Gazastrook. Alleen zondag al zouden in de Gazastrook zeker 33 Palestijnen zijn omgekomen, onder wie 13 kinderen, waarmee het totaal in een kleine week boven de 180 uitkomt. Aan Israëlische zijde zijn tien doden gevallen.