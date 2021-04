Nederlandse profvoetballer opgepakt in Spanje met vervalst rijbewijs en peperdure Lamborghini

Dat meldden diverse Duitse en Spaanse media. Het zou volgens Spaanse kranten, die zich baseren op politie-informatie, gaan om een Nederlandse man die voetbalt in de Duitse vierde klasse bij voetbalclub Altona 93 uit Hamburg. Bij die club voetbalt één Nederlander. Het gaat om een 25-jarige man die uit Beilen komt. In het verleden kwam hij uit voor FC Emmen. De man speelde ook bij VV Beilen. De voetbalclub Altona 93 is benaderd om een reactie te geven op de arrestatie van een van hun spelers, schrijft het Dagblad van het Noorden.

Het lijkt er dus sterk op dat het de 25-jarige Drent was die vorige week zaterdag met twee vrienden, die ook in snelle wagens reden, over de snelweg AP-7 bij Gerona scheurde. Agenten zagen de drie voertuigen met hoge snelheid voorbij razen op de linkerrijstrook van de tolweg, melden Catalaanse media. Toen de politie hen aan de kant zette, overlegde de voetballer een vals Nederlands rijbewijs.

De Nederlander wordt beschuldigd van gevaarlijk rijden, het rijden zonder geldig rijbewijs en het vervalsen van een rijbewijs. De profvoetballer is gearresteerd en werd een dag later vrijgelaten.