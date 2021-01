Zaak voortvluchtige Taghi-handlanger Gerel Palm voor de rechter

Palm werd in maart 2017 op verzoek van de Nederlandse autoriteiten gearresteerd in Suriname. Hij zou uitgeleverd worden, maar wist een kleine twee weken later te ontsnappen door een bewaker te bedreigen met een wapen. De vuurwapengevaarlijke Palm staat op de opsporingslijst van de politie. Het Openbaar Ministerie verdubbelde eerder dit jaar het tipgeld tot 30.000 euro voor degene die de gouden tip heeft die leidt naar zijn verblijfplaats.

Het is de politie in Suriname nog niet is gelukt zijn verblijfplaats te achterhalen. Op het laatst bekende adres is een leegstaand bedrijf gevestigd. Palm staat niet in het Surinaamse bevolkingsregister. De rechtbank meent echter dat justitie ook naar het adres van een vriend van Palm moet kijken, dat had hij opgegeven bij de vreemdelingenpolitie.

De verdachte is sinds maart 2017 voortvluchtig, geldt als vuurwapengevaarlij en staat via Interpol internationaal gesignaleerd. Palm staat al enige tijd ook op de Nationale Opsporingslijst. Uit het onderzoek is gebleken dat Palm als uitvoerder van bepaalde criminele werkzaamheden in verband kan worden gebracht met de criminele groepering rondom Ridouan Taghi. Palm wordt, naast de dubbele moordpoging in Noordeloos, ook verdacht van het uitvoeren (als schutter) van de liquidatie op spyshop-medewerker Ronald Bakker. Er loopt nog steeds een onderzoek in deze zaak.

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets.