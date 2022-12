Neergeschoten Nederlander (26) uit auto gegooid in centrum Antwerpen

De omgeving is afgezet. Ⓒ Nieuwsblad

ANTWERPEN - Op de Melkmarkt, vlak bij de Grote Markt in Antwerpen, is zondagochtend rond 06.00 uur een Nederlander uit een auto gegooid. Het slachtoffer, een 26-jarige man uit Vlissingen, was neergeschoten en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een omgeving afgezet en onderzoekt de omstandigheden.