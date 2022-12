Neergeschoten Nederlander in Antwerpen was op feest in nachtclub

De bestuurder van de wagen met Nederlands kenteken ging ervandoor. Het voertuig is later in de buurt van Middelburg teruggevonden en wordt nog onderzocht op sporen, met hulp van de Nederlandse politie.

Kritiek

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou buiten levensgevaar zijn, maar zijn toestand is nog wel kritiek, meldt een woordvoerder van het parket in Antwerpen.

Een 20-jarige man die bij het slachtoffer was, is aangehouden en meegenomen voor ondervraging. Hij wordt nog steeds door de Belgische politie verhoord. Het parket denkt dat er nog meer inzittenden in de auto waren en is naar ze op zoek.

Het parket in Antwerpen leidt het onderzoek. Het is nog niet bekend waar en waarom het slachtoffer is neergeschoten en wie er allemaal bij betrokken waren.