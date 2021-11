Premium Het beste van De Telegraaf

Gevaar van moralisme op de boekenplank Wijze raad voor Sinterklaas: ’Bespaar kinderen die antiracistische boeken’

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Naomi Bönker en haar zoontje Tobey leven zich uit in de Openbare Bibliotheek van Lelystad. „Aan prachtig geïllustreerde kinderboeken geen gebrek.” Ⓒ Aldo Alessie

AMSTERDAM - Sinterklaas kan uren denken welk kinderboek hij dit jaar zal schenken: misschien het zoveelste deel van de megapopulaire serie Het leven van een loser, of een nostalgische Paul Biegel of Astrid Lindgren uit de eigen jeugd van de ouders? Of gaat hij dit jaar voor We moeten allemaal feminist zijn, Prinses Kevin of De 9 stappen van Baby Antiracist? Oftewel: hoe woke wil hij de lezertjes hebben?