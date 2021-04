’Terrorbuizerd’ valt joggers aan in Emmen: oppassen voor klauwen in je nek

De gemeente Emmen heeft de afgelopen dagen meldingen ontvangen dat de roofvogel zich naar joggers agressief gedraagt.

In het bewuste gebied is een nest van buizerds aangetroffen. Vanwege de broed- en jongentijd kunnen de roofvogels dit gedrag nog tot in juni blijven vertonen. „Pas dus op als je hier langskomt”, is het advies van de gemeente.

Waarom is een buizerd juist nu agressief?

De roofvogel beschermt zijn pasgeboren jongen in het nest en ziet wandelaars, joggers en fietsers als een bedreiging. Vaak gaat het om schijnaanvallen, maar een enkele keer vallen ze voorbijgangers wel aan en levert dat vanwege hun scherpe klauwen verwondingen aan de nek of het hoofd op. Volgens biologen gaat het dan om afwijkend gedrag.

Hoe kan je een aanval voorkomen?

Blijf de vogel recht in de ogen aankijken, dan gaat hij niet aanvallen. Ook een zonnebril of een petje op het hoofd kan helpen.